Amici, Emma spiazza tutti: "Vorrei far notare quanti miei ex ci sono in studio"

Siparietto ad "Amici" tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Marco Bocci. La cantante salentina, ritrovatasi in studio con due suoi "ex" storici, ha scherzato sulla questione giocando d'anticipo sulle prevedibili provocazioni del gossip.

Dotata di saggezza e grande autoironia, Emma ha spiazzato tutti durante l'esibizione della comica Geppy Cucciari. "Pensavo che notassi la gran quantità di ex fidanzati in studio", le ha fatto notare. E l'attrice sarda non se l'è fatto ripetere due volte: "Ti volevo risparmiare. Lo so è un po’ come le figurine, ce l’ho, mi manca, ce l’ho, mi manca". Poi ha rincarato la dose: "C’è da dire che quelle che incontrano dopo di te, le sposano, a volte va bene, a volte va male"...

E su queste parole sono intervenuti De Martino e Bocci. Che sono stati al gioco. Stefano in particolare, che nel corso dell'esperienza all'Isola dei Famosi ha dimostrato di avere sempre la battuta pronta, anche questa volta non si è fatto cogliere impreparato: "Marco, fossi in te mi toccherei, guarda, così". E l’attore (legato alla collega Laura Chiatti): "Speriamo di no, eh!".

Il congedo è stato di Emma: "Va beh Maria, l’ho detto io prima che domani escano cose non vere, diciamo che ci vogliamo tutti bene, siamo tutti amici… magari ho fatto una battuta di m***a però è così".