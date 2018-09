‘Amici di Maria De Filippi’, figlio in arrivo per due ex allievi

Galeotto fu il talent ‘Amici di Maria De Filippi’ per Ylenia Morganti e Giacomo Paci, ex allievi del programma che oggi, a distanza di un anno dal matrimonio, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

“Da quel giorno siamo sempre insieme tu e io, come il pane e il burro. Lovin’ u already little A.” ha scritto la ragazza al quinto mese di gravidanza in calce alla foto che su Instagram la ritrae con il marito e futuro papà. Pronto il suo dolce commento: “A. il babbo e la mamma ti aspettano come si aspetta la gioia più inebriante della vita”, dove evidentemente la A. sta ad indicare il nome scelto per il piccolo o piccola di cui non è stato rivelato il sesso.

Chi sono Ylenia Morganti e Giacomo Paci

I cantanti si sono conosciuti ai casting del talent di Canale 5 'Amici' a cui, però, non hanno preso parte insieme. Ylenia infatti ha fatto parte della classe di canto della dodicesima edizione del 2012/2013, mentre Giacomo a quella successiva.

Dopo l’esperienza televisiva i due ex allievi entrambi toscani e residenti a Prato non si sono più lasciati, coronando il loro amore con un matrimonio celebrato lo scorso anno e adesso con il primo figlio in arrivo.