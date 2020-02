Amici 19, Javier e Talisa fidanzati? Prima il bacio, poi il commento della ex di lui

(Il bacio tra Javier e Talisa)

La scuola per giovani talenti di ‘Amici’ può diventare nido ideale per covare piccole grandi storie d’amore tra gli allievi che la frequentano: costretti a vivere fianco a fianco per mesi, non di rado capita che i ragazzi si scoprano molto più che semplici compagni di un’avventura televisiva, iniziando una frequentazione che esula la vicinanza dei banchi di classe (vedi alla voce Enrico Nigiotti – Elena D’Amario).

La 19esima edizione del talent di Maria De Filippi non sembra aver fatto eccezione alla romantica consuetudine con Talisa Jada Ravagnani e Javier Rojas, ballerini uniti dalla passione per la danza e non solo. “Ti giuro io sono cotta. Vivere con Javier è la cosa più difficile che mi sia capitata in vita mia”, ha confidato la ragazza, persa nel bacio registrato dalle telecamere delle casette durante un daytime prima del debutto nel serale.

Amici 19, Javier è fidanzato? I dubbi di Talisa e il commento della ex

Talisa non ha nascosto un certo coinvolgimento per Javier, ma nemmeno il dubbio in merito alla effettiva fine della precedente relazione di lui con la fidanzata, una ragazza francese di nome Solveig Jenselme. “Io non ci credo che si è lasciato. Secondo me, sta mentendo”, il pensiero di Martina che ha tentato di mettere in guardia l’amica.

Ma adesso a togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio lei, la ormai ex fidanzata di Javier, che tramite le sue stories su Instagram, ha assicurato la fine di ogni legame con il ballerino: “Grazie per tutti i messaggi, ma ho rotto con Javier 10 giorni fa, 4 giorni prima che entrasse nella casetta. Non preoccupatevi non stiamo più assieme. Sto frequentando un altro ragazzo, va tutto bene. Con Javier non lo abbiamo annunciato pubblicamente, siamo rimasti amici e ci siamo sentiti prima che entrasse in casetta perché ci teniamo l’uno all’altra, ma questo non vuol dire che ci amiamo, ribadisco esco con un tipo e a Javier ho detto che può farsi la sua vita”.

E ora sì che la storia tra Talisa e Javier ha la strada spianata.