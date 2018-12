Anastasia Kuzmina, è finita con Francisco Porcella: "Non ero l'unica per lui, sono delusa"

A "Ballando con le stelle" è stata una favola d'amore, ma non c'è nessun lieto fine per Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella, che si sono detti addio dopo meno di un anno. Una rottura che pesa più a lei, "arrabbiata e delusa", mentre lui recentemente si è dichiarato "single e felice".

"Siamo stati insieme sei mesi e per altri due abbiamo trascinato la fine inevitabile - ha spiegato la ballerina ucraina a Diva e Donna - Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d'onda". Divergenze sempre più grandi tra loro, ma anche l'ombra del tradimento: "Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme. Diciamo che qualche messaggino l'ho trovato e anche qualche comportamento strano mi aveva sollevato dei dubbi, ma ho voluto, soprattutto all'inizio, fare finta di nulla".

Una storia importante per Anastasia, che ora sta cercando in tutti i modi di reagire. "Era la prima volta in vita mia che mi lasciavo andare - ha detto - Avevo perso il controllo e volevo crederci. Sono stata molto innamorata di lui, però se ci penso, con il senno di poi, avevo avuto qualche sentore di non essere la sola. Sono arrabbiata e delusa. Capisco quello che le donne provano quando sono prese in giro da uomini indecisi. Sto andando da uno psicologo e poi parlo molto con mia madre che vive a Roma".