Andrea Damante, notte di passione con la ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne'

Dopo la delusione vissuta con Giulia De Lellis (oggi felice accanto al pilota Andrea Iannone), Andrea Damante si consola accanto a Barbara Fumagalli. Stando a quanto riporta il settimanale 'Chi', infatti, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha trascorso una notte di passione con la 29enne, anch'essa ex protagonista della trasmissione condotta da Maria De Filippi ma nei panni di corteggiatrice.

Damante è stato avvistato nei giorni scorsi con Barbara e, più precisamente, a Milano, dove entrambi hanno partecipato alla serata Mamacita. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, poi, avrebbero terminato la serata a casa di lui: da mesi infatti Damante ha lasciato la sua città natale, Verona per trasferirsi nella città meneghina, punto strategico per la sua profesisone di dj.

Chi è Barbara Fumagalli

Non è ancora chiaro se la liaison tra Andrea e Barbara si fermerà ad essere un fuoco di paglia, o se invece diventerà una relazione vera e propria. I due hanno la stessa età. Classe 1990, lei è infatti una ex ombrellina e modella, oltre ad aver corteggiato Ivan Gonzalez ed Andrea Cerioli a Uomini e donne e ad aver partecipato come tentatrice a Temptation Island. Nonostante la giovane età, inoltre, ha già alle spalle un divorzio dal pilota Nicolò Canepa. Chissà se Daman te sarà l'uomo giusto per lei...