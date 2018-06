Andrea Damante e Giulia De Lellis ancora insieme: per amore o per denaro?

Andrea Damante e Giulia De Lellis fotografati di nuovo insieme. La coppia si è detta addio ad aprile dopo due anni d'amore ma è stata pizzicata dal settimanale Spy durante una sosta in una stazione di servizio a Treviso. Cosa c'è dietro? Amore o denaro?

Il settimanale diretto da Massimo Borgnis pubblica gli scatti in esclusiva. I due sono al ritorno da una riunione di lavoro a Trento. Dopo un periodo di silenzio o veleni via social, infatti, sono tornati a essere una “squadra” per motivi professionali. Ma ora, oltre ai vari contratti a cui sono legati entrambi, un nuovo capitolo potrebbe aprirsi sul loro rapporto. «Sono ancora innamorato di Giulia», ha dichiarato infatti Damante. Parole che un giorno potrebbero far cedere la De Lellis a un ritorno di fiamma.