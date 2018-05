Andrea Damante ci ripensa? Il post ambiguo fa pensare a Giulia

Spesso una foto parla più di mille parole. Se poi questa foto viene postata da un ex tronista, su Instagram, con l'aggiunta del commento "One love", per i follower è inevitabile iniziare a fantasticare. Parliamo di Andrea Damante e di quel romantico tramonto in barca condiviso sui social, proprio correlato a quelle due parole così romantiche.

Che sia un messaggio tra le righe per Giulia De Lellis? I fan della coppia nata a Uomini e Donne, ovviamente, ci sperano e lo dicono apertamente ad Andrea Damante. I commenti al post, infatti, sono stati - come sempre - moltissimi.

One Love ... #inspiration#sicily Un post condiviso da ANDREA DAMANTE (@andreadamante) in data: Mag 25, 2018 at 12:26 PDT

I commenti dei fan

"Andrea una foto bellissima ma in questa foto si percepisce che ti manca qualcosa e solo tu lo sai. Beh appena ti renderai conto di cosa ti manca corri corri più che puoi e vai a prendertela qualsiasi cosa sia. Perché la vita va vissuta con tutti i pro e i contro", ha postato un utente. "Io ancora non ci credo.. eravate i più belli di tutti!!", ha aggiunto un altro. "Riprenditi Giulia.... una ragazza così difficcilmente la ritrovi", ha consigliato spassionatamente un terzo utente a Damante.

Ma c'è anche chi riporta i più sognatori con i piedi per terra: "Ma quanti viaggi mentali vi fate?! Questi è da un pezzo che stavano in crisi e continuavano a prendervi in giro pubblicando tutto il loro grande amore. Sono durati anche poco: un anno e mezzo più o meno togliendo i sei mesi totale del GF di lui e del GF di lei". E c'è anche chi consiglia di smettere di fantasticare su Andrea e Giulia, perché non c'è nessuna prova su un presunto riavvicinamento.

Ma sicuramente qualche fan continuerà ancora a sperare...