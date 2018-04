Andrea Damante, la frecciata a Giulia: "Non lavo i panni sporchi in pubblico come qualcun altro"

E' caccia ai motivi della rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. L'ipotesi dei presunti tradimenti di lui si fa sempre più spazio sui social, anche se priva di fondamento, e i like della mamma e della sorella di Giulia al commento di un follower che lasciava intendere proprio questo hanno fatto scoppiare un caso... E Damante.

L'ex tronista si è sfogato su Facebook dopo le insistenti e velenose voci: "Solamente chi condivide un certo rapporto di intimità può essere capace di interpretare atti e situazioni che altrimenti finirebbero con l'essere travisati; è questo il concreto significato dello storico proverbio 'I panni sporchi si lavano in famiglia'. Mi risulta oltre modo assurdo, quanto surreale, ritenere che tutto questo materiale speculativo sia venuto fuori solo adesso... Non cadrò nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione".

Prima la difesa, poi l'attacco e la frecciatina all'ex: "Non mi è mai piaciuto mettere in piazza le mie faccende private, non laverò mai i miei panni sporchi in pubblico, così come è solito fare forse qualcun altro. Voi mi avete conosciuto per la mia buona educazione e, purtroppo, per amore, spesso ho dovuto subire le esuberanze di chi è abituato invece a condividere senza filtri fatti e sentimenti intimi... Per amore ho lasciato fare, ma da oggi non sono più disposto! Risponderò nelle sedi adeguate ad ogni calunnia e diffamazione che mi verrà rivolta, questa è la mia prima ed ultima dichiarazione pubblica. Come da sempre di me vedrete unicamente il meglio, poiché ritengo che il web non sia un tribunale, ne i followers giudici. E' questa l'unica verità, l'unica versione attendibile: godetevi la vostra di vita, che io la mia me la sto già godendo così, senza dare troppo spettacol! #ANCHEMENO".