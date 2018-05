Andrea Damante: "Amo ancora Giulia. Ho commesso errori, la colpa è mia"

E' dura guardare avanti per Andrea Damante senza prima rimettere a posto i pezzi di una storia che, forse solo ora che è finita, si sta rendendo conto quanto sia stata importante.

Dopo i botta e risposta al vetriolo dell'ultimo mese, tra lui e Giulia De Lellis i rapporti sembrano tornare distesi. "Pochi giorni fa ci siamo incontrati con calma in un bar a Verona - ha svelato l'ex tronista a Chi - Non so se torneremo insieme, non ho la sfera magica. Ora mi interessa ritrovare un rapporto con lei. Poi vedremo".

La decisione di lasciarsi è arrivata dopo una profonda crisi, ma i sentimenti sono ancora ben chiari: "Provo dolore per la fine di questa storia - ha spiegato Andrea - Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Sto lottando con la parola responsabilità. Io ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali sempre l'uno per l'altra". E a proposito di sbagli che hanno portato alla rottura, Damante si prende la colpa: "Non sono perfetto, ho commesso degli errori, sono umano. La colpa è stata solo mia".

La parola fine, almeno per Andrea Damante, non è ancora scritta. "Magari è solo un momento di rabbia" spera, e sull'eventualità di voltare pagina frena: "Tra noi due non è ancora stata detta l'ultima parola".