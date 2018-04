Presunti tradimenti a Giulia, è polemica: Andrea Damante rompe il silenzio

Una storia nata in tv e raccontata passo passo sui social trova inevitabilmente il suo epigolo... sui social. E' il caso di Andrea Damante e Giulia De Lellis, amatissima coppia di "Uomini e Donne" che si è detta addio due giorni fa, che sta precipitando al centro del calderone di rumors diffusi in rete su presunti tradimenti di lui ai danni di lei.

La polemica è scoppiata alcune ore fa, quando all'indirizzo del famoso blogger "Il Menestrelloh" - seguitissimo in rete - sono arrivate decide e decine di segnalazioni sul comportamento infedele di Damante durante le sue serate da dj. Parole che sono sì forti ma che - va detto - non sono supportate da alcuna prova di fatto. Ieri sera, poi, un gesto della sorella di Giulia ha aizzato i fan: la ragazza, infatti, ha messo un fatidico "like" ad un post in cui si parlava appunto dell'infedeltà del bel veronese.

Una fantomatica fan di nome "FataTurchina" (profilo evidentemente fake), infatti, ha parlato della cattiva condotta di Andrea in un commento (che trovate sotto) e la primogenita della famiglia de Lellis, che sui social si fa chiamare "VeroniQueen", ha messo un mi piace che sta scatenando la bufera.

A chiarire la questione è stato Andrea Damante stesso, che, stanco di tanti pettegolezzi, ha così spiegato la sua versione dei fatti: "Allora ragazzi - esordisce in una Instagram Stories - continuo a legggere cattiverie gratuite su di me e sulla nostra storia. Leggo gente che inventa cose solo per prendere like. Giulia ed io ci siamo lasciati e noi sappiamo il motivo. Vi prego di stare nel vostro. Come mai tutto questo è venuto fuori solo dopo due anni? Fatalità".

La De Lellis, invece, non ha ancora commentato la questione.