Andrea Damante, è amore con Madre Natura: "Stavolta faccio sul serio"

Andrea Damante volta pagina. Dopo la cocente delusione incassata da Giulia De Lellis, che questa estate si è inaspettatamente fidanzata con Andrea Damante - di cui è innamoratissima - il dj veronese ha aperto il suo cuore a un'altra donna.

Le foto, che usciranno mercoledì su Chi, immortalano Andrea mentre bacia con passione Sara Croce, che abbiamo visto nei panni Madre Natura in una puntata dell'ultima edizione di 'Ciao Darwin'. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Damante non solo non ha smentito la relazione, ma ne avrebbe addirittura evidenziato l'importanza: "Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio". Insomma, sarebbe vero amore e, beffa del destino, saranno proprio loro a contendersi lo scettro di "coppia dell'estate" con Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Chi è Sara Croce, nuova fidanzata di Andrea Damante

21 anni, originaria di Garlasco, Sara Croce studia allo IULM di Milano. Modella e appassionata di fitness, si divide tra passerelle e partecipazioni televisive, l'ultima appunto a 'Ciao Darwin' nel ruolo di Madre Natura. Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, dove si è classificata al quarto posto, e da lì ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Sotto la foto del bacio tra Andrea Damante e Sara Croce pubblicata da Gabriele Parpiglia tra le sue ig stories