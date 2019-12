Il selfie di Andrea Damante lascia tutti di sasso

Da mesi Giulia De Lellis appare un po' ovunque per parlare del suo best seller dal titolo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" in cui appunto racconta i tradimenti subiti dal suo ex fidanzato, Andrea Damante. Un libro uscito a settembre e divenuto record di vendite in brevissimo tempo.

Il selfie con le corna

Questa mattina, non si sa di preciso per quale ragione, Andrea Damante ha pubblicato un selfie che ha lasciato un po' tutti di sasso. Sul suo profilo instagram è apparsa la foto in cui con la mano fa il gesto delle corna accompagnato dalla didascalia che riporta fedelmente il titolo del libro della De Lellis. Immediata la valanga di mi piace, oltre 170 mila e di commenti, oltre 7 mila.

Frecciatina a Giulia?

Nelle passate settimane l'ex tronista di Uomini e Donne aveva manifestato il proprio fastidio per il racconto di alcuni particolari della loro vita emersi dal libro. Il selfie di questa mattina ha un significato ben preciso o è una frecciatina alla sua ex ormai legata ad Andrea Iannone? Quale sarà ora la reazione di Giulia?