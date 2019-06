Andrea Damante rompe il silenzio: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare”

Attorno all’ultimo chiacchieratissimo triangolo amoroso che vede Giulia De Lellis e Andrea Iannone come la nuova coppia dell’estate e l’ex di lei, Andrea Damante, messo da parte dopo il vano tentativo di ricucire il rapporto, le voci che ricostruiscono i retroscena sulla neonata storia d’amore si fanno sempre più numerose in mancanza di dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Ma adesso, mentre la ex corteggiatrice dribbla scaltramente le domande sul nuovo flirt e il campione di Moto GP tace del tutto, a parlare chiaramente della propria situazione sentimentale è il deejay veronese che ha ammesso di soffrire molto per la fine definitiva del suo rapporto con Giulia.

Andrea Damante, il dolore per l’addio di Giulia De Lellis: “Sto soffrendo”

“Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare”, ha confidato Andrea Damante al settimanale Spy che per primo ha svelato la passione esplosa tra Giulia De Lellis e il pilota Andrea Iannone, e quindi la conseguente rottura della relazione tra l'influencer e lo storico fidanzato che negli ultimi tempi avevano provato a riavvicinarsi. “Giulia mi ha lasciato. C'è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe”, ha ammesso il 29enne nell’intervista che domani, 14 giugno, sarà completamente pubblicata nel numero in edicola.

L’amaro sfogo riportato da Spy è la prima reazione pubblica di Damante in merito alla frequentazione tra la ex e Iannone dopo l’indiscrezione riportata ieri da Chi, secondo cui il deejay, affrontando il delicato argomento solo con gli amici più stretti, avrebbe rivelato di essere stato sorpreso da un simile risvolto.