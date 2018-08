"Ha tradito Giulia De Lellis durante il GF Vip”: Damante rompe il silenzio e lancia la frecciatina

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ormai chiusa e le foto che mostrano il dj teneramente abbracciato a una nuova ragazza avvalorano la certezza che l’acronimo ‘Demellis’ resterà solo un ricordo di una delle coppie più popolari dei social.

Ma adesso a rendere di nuovo attuale il legame tra i due è stato Alessandro Calabrese, concorrente del GF14 e corteggiatore di Sonia Lorenzini a 'Uomini e Donne'.

In una serie di Instagram story il romano ha parlato di un presunto tradimento di Damante mentre Giulia De Lellis era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, probabile causa della rottura tra i due.

Andrea Calabrese racconta il presunto tradimento di Andrea Damante

“Dirò tante cose che ho visto con i miei occhietti da persone che non valgono un c***o, specialmente una che fa tutta la f**a. Ha fatto pure la tronista. Faceva l’amica di Giulia De Lellis…” ha affermato Calabrese per poi rivelare che una sera, mentre Giulia era al GFVip, la ex tronista in questione sarebbe andata a casa con Damante alle 4 di mattina: “Che falsità… mamma che persone. Alla fine il karma torna. Ora sta senza na lira, buttata lì…” ha aggiunto l’ex gieffino che ha concluso con un commento sulla De Lellis: “Per fortuna Giulia De Lellis non è stupida e l’ha sgamata”.

(Di seguito le parole di Alessandro Calabrese)

Il commento di Andrea Damante sul presunto tradimento

La grave accusa lanciata da Alessandro Calabrese bei suoi confronti non poteva lasciare indifferente il diretto interessato alla vicenda che, con una Instagram Story registrata durante il suo soggiorno a Venezia per la Mostra Internazionale del Cinema, ha replicato a tono, di fatto, respingendo ogni illazione.

“Allora raga, questa storia è dedicata a… Alessandro?” ha chiesto Andrea Damante fingendo di scordarsi il nome di Calabrese. Fuoricampo un suo amico, con ironia, ha risposto: “…Alessandro Pugliese, no, Calabrese.”

“Alessandro Calabrese, che anche lui oggi, che è finita l’estate, ha bisogno di followers: quindi seguitelo e diamogli tutti una mano, ciao Ale!” è stato il messaggio di Damante che non ha smentito direttamente la voce, né parlato di Giulia De Lellis o della “sospettata” ex tronista indicata da Calabrese, limitandosi a prendere in giro così l’ex coinquilino del Grande Fratello.