Andrea Delogu: "Sono sicura che mio marito Francesco mi abbia tradito"

Il tradimento. C'è chi lo perdona e chi no, ma c'è anche chi va oltre, come Andrea Delogu. La conduttrice, ospite venerdì di 'Belve', il programma di Francesca Fagnani in onda su La7, ha confessato di essere quasi certa che il marito Francesco Montanari l'abbia tradita, ma di non pensarci troppo.

I due sono sposati dal 2016 e sono affiatatissimi. "Sono gelosa e sono sicura che mio marito mi abbia tradito - ha rivelato - Però non ho le prove e lascio correre". Si definisce una "controllatrice", ma alla fine opta sempre per la fiducia.

"Io credo di avere le corna - ha spiegato ancora - Non ho le prove. Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito, sono certa, però ho anche pensato: 'Io butto questo amore che per me è fondamentale perché mio marito è proprio un pezzo di me', sarei disposta a buttarlo, nel saperlo, ad avere la certezza del tradimento, perché l'orgoglio svetta su ogni altra mia caratteristica, e ho pensato: 'Lo lascio per che cosa? Per un dubbio?' Ho quasi la certezza, ma non ho la sicurezza e quindi questa la lascio passare, però è un pensiero che rimane lì".