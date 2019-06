Andrea Iannone, sì o no? Giulia De Lellis rompe il silenzio

La notizia è di due giorni fa. La coppia dell'estate, quest'anno, sarebbe quella formata da Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. A lanciare la notizia è stato il settimanale 'Spy' e, solo ora, la fashion influncer replica alle indiscrezioni.

Ospite di una discoteca vicino Roma, Giulia è messa sotto torchio dalle domande dei fan. E, come spesso accade, la curiosità degli spettatori cade inevitabilmente sulla vita privata. "Sei fidanzata?", chiede qualcuno. E lei: "No, non sono fidanzata", risponde. Poi, incalzata, sorride: "Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata". Ed è proprio quell' "ancora" a confermare che la 23enne romana stia frequentando una persona.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone

E questa persona sarebbe proprio il campione MotoGp (ed ex di Belen Rodriguez) accanto al quale è stata paparazzata proprio nei giorni scorsi. Ma, per ora, non è il momento di mettere fretta alla coppia. Stando a quanto riporta il magazine diretto da Massimo Borgnis, infatti, la conoscenza sarebbe agli inizi. Tra i due sarebbe esplosa una grande passione: resterà una fiammata o diventerà amore vero e proprio? Lo scopriremo solo vivendo.

In basso, Giulia De Lellis e Andrea Iannone (foto dal settimanale 'Spy')