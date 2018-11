Andrea Iannone 'pizzicato' con Martina Menegon, l'amica di Belen Rodriguez

E' finita da ormai un mese la storia d'amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez. E per il campione di motociclismo e la showgirl argentina è arrivato il momento di godersi la vita da single.

Se Belen è combattuta tra il ritorno di fiamma con Stefano De Martino e la conoscenza con il giocatore di baskete Bruno Cerella, Iannone al momento non ha vicino alcuna nuova fiamma.

Giorni fa, Andrea è stato pizzicato insieme a Martina Menegon, storica amica della Rodriguez. Gatta ci cova? L'atteggiamento non lascia intendere alcun gesto compromettente, ma ultimamente sono stati pizzicati più volte insieme. Può anche darsi che si siano conosciuti in passato, quando lui era ancora impegnato con Belu, e non vogliano perdere l'amicizia.

Paparazzati a Milano dal settimanale 'Novella2000', Iannone e Menegon si ritagliano un po' di tempo libero per un aperitivo e qualche chiacchiera. Tra i due parole e confidenze, poi lei gli mostra qualcosa sullo smartphone e lui sembra scurirsi in volto. Dopo un po' è tempo di fare ritorno a casa, ciascuno alla propria, sebbene Andrea accompagni la ragazza fino al portone...