Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci insieme dopo Temptation Island Vip? Spuntano gli indizi

La terza puntata di Temptation Island Vip ha avuto due, anzi, tre protagonisti principali: Nathalie Caldonazzo, l’ormai ex fidanzato Andrea Ippoliti e la single Zoe Mallucci, giovane ‘tentatrice’ che ha acuito la crisi di coppia poi sfociata con la rottura più nera.

Dal confronto-scontro davanti al falò, l’immagine social di Ippoliti è stata notevolmente fiaccata dalla determinazione della showgirl, “schifata” per aver assistito alle effusioni con una ragazza che – ha detto – “ha solo 5 anni più di mia figlia”. Non solo: a mettere il carico sulla già compromessa situazione è stata anche la comparsa della sedicente moglie dell’uomo che lo accusato di ripetuti tradimenti nel corso del loro matrimonio... E lui? Stando alle storie Instagram catturate dagli utenti, a meno di 24 ore dalla messa in onda della puntata Andrea si è concesso un pranzetto al mare proprio con Zoe, segno che, probabilmente, la storia tra i due abbia avuto un prosieguo anche dopo il reality.

Temptation Isalnd Vip, le foto al mare di Andrea e Zoe

Stando alle immagini Instagram catturate dagli utenti, a pochi giorni dalla fine della storia di tre anni con Nathalie Caldonazzo (e a meno di 24 ore dalla messa in onda della puntata che ha mostrato la rottura), Andrea Ippoliti e la single Zoe Mallucci si sono concessi un pranzetto al mare, a Fregene per la precisione, segno che probabilmente la frequentazione tra i due prosegue. A dimostrarlo due immagini, postate e poi rimosse dai rispettivi account, che mostrano lo stesso luogo, lo stesso panorama e anche gli stessi piatti. Insomma, pare che tra i due possa esserci ben altro di una semplice ‘tentazione’…