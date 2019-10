Matrimonio vip per Andrea Mainardi e Anna Tripoli, con Antonella Clerici testimone

Fiori d'arancio per Andrea Mainardi e Anna Tripoli. Lo chef e la fidanzata si sono sposati nella meravigliosa cornice dell'Abbia di San Galgano, vicino Siena, contornati da tanti amici vip che hanno voluto essere con loro in questo giorno speciale.

Tra gli invitati speciali infatti c'erano Antonella Clerici e tanti ex compagni d'avventura del Gf Vip, da Giulia e Silvia Provvedi a Stefano Sala, da Martina Hamdy a Giulia Salemi. Chi non è potuto essere presente ha lasciato sui social toccanti messaggi d'auguri, come ad esempio Walter Nudo, che su Instagram ha scritto una dedica agli sposi:

"Per il loro straordinario amore, oggi è e sarà sempre ‘The Day’! Che questa unione cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l’amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili, che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada, che la gioia la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa! E… che Dio sia sempre tra di voi! All blessings today and forever to Andrea e Anna’s bond!".

Per il matrimonio è stato lanciato l'hashtag #atomicwedding e su Instagram sono decine le foto condivise che documentano il grande giorno per Andrea Mainardi e Anna Tripoli, dalla cerimonia nella suggestiva Abbazia in rovina al ricevimento dopo il sì, ai dettagli dell'abito della sposa (bianco, con una profondissima scollatura e le spalle scoperte) e i vari invitati.

Matrimonio Andrea Mainardi e Anna Tripoli, la dedica di Antonella Clerici

Testimone dello sposo, con il quale ha lavorato a La prova del cuoco, Antonella Clerici ha documentato i momenti più toccanti della cerimonia su Instagram e anche lei ha voluto lasciare una dedica sui social: "Auguri amico mio per il vostro infinito amore".