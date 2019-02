Andrea Pezzi, il retroscena sulla castità con Cristiana Capotondi

Insieme dal 2006, Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano. Un amore talmente grande il loro, che gli ha permesso anche di affrontare un periodo di castità, percorso che l'attrice decise di intraprendere qualche anno fa.

A proposito di questa scelta - che allora fece il giro di copertine e siti web - il conduttore, ospite di "Roma InConTra", in onda ogni martedì alle 23:30 su canale 510 di Sky e il mercoledì sulle migliori emittenti regionali, ha svelato un retroscena: "Una volta io e Cristiana eravamo a cena e lei ci rimase male perché una donna, molto intelligente, l'aveva dialetticamente messa in crisi - ha spiegato al padrone di casa Enrico Cisnetto - Le ho detto che non era bella come lei e che era normale una cosa del genere con una donna di quarant'anni, Cristiana allora ne aveva ventisei. Lei è andata talmente in crisi che ha deciso di provare con me a capire se riusciva ad avere un primato di relazione. Da lì è nata questa provocazione".

Una castità andata avanti pochi mesi, importante soprattutto per lei: "Mi è piaciuto molto, l'ho amata tanto per questa sua volontà - ha rivelato ancora Pezzi - Si è trasformata in una donna straordinaria. La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa. Certe volte smettere di usare la destra per scrivere con la sinistra è importante". E sul sesso: "E' una cosa difficile da capire. Viene dato come fosse la cosa più semplice, ma nonè così. Fare bene l'amore per me è stata una conquista. Fare l'amore è un mestiere. La società non te lo spiega. Ci vuole tempo per godere".

In basso, tutte le informazioni per seguire Roma InConTra sulle migliori emittenti regionali