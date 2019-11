Andrea Pezzi , dieci anni con Cristiana Capotondi ma sul matrimonio frena: "Aspetto me lo chieda lei"

La scelta di trascorrere un periodo in castità ha fortificato il loro rapporto, come hanno spiegato più volte, ma il matrimonio non è ancora nei loro programmi. Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi, fidanzati da oltre dieci anni, di nozze ancora non parlano: "Non so se ci sposeremo - ha detto lui nel salotto di 'Vieni da me' -. Aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei".

Proprio così. E' stata l'attrice a fare il primo passo, parola di Pezzi: "Mi ha rimorchiato lei. Mi ha ricordato quando ci eravamo incontrati quando era ragazzina. Quando me lo disse, ricordai una battuta in una sua intervista a 'Kitchen' su Mtv".

Ci ha provato lei, ma lui ne restò letteralmente stregato molto tempo prima: "Quando andò ospite a un programma Mediaset - ha raccontato ancora - fecero vedere una pubblicità che aveva fatto da bambina e io ne ero innamorato: da bambino ricordo di aver avuto una cotta per quella bambina e ho scoperto solo dopo qualche anno che quella bambina era lei". Era proprio destino.