Andrea Pinna: “Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici”

Una confessione inaspettata quella che ha caratterizzato l’intervista di Andrea Pinna a ‘Rivelo’, programma in onda su Real Time condotto da Lorella Boccia, già ballerina professionista di ‘Amici di Maria De Filippi’.

Il vincitore dell’edizione del 2015 di Pechino Express, oggi noto sul web per le sue ‘Perle di Pinna’, ha affrontato diversi temi, dalla sua omosessualità all’infanzia segnata dal desiderio mai soddisfatto di diventare un ballerino, passando ai recenti attacchi subiti dagli haters e mai denunciati per paura.

Ma è stato l’argomento “amore” a far sì che il ragazzo rivelasse un aspetto inedito della sua vita sentimentale: un tradimento subito in passato e vissuto come vera delusione.

Andrea Pinna tradito dal suo ex con un ballerino di 'Amici'

“Ero fidanzato con un ragazzo, il mio primo, siamo stati insieme per un anno circa e un altro con continui tira e molla”, ha raccontato: “Lui a mia insaputa stava insieme al mio coinquilino e spesso si sono ritrovati in atteggiamenti intimi nel bagno di casa mia mentre io dormivo. Ho scoperto tutto tramite una chat”.

L’intervista si è conclusa con una confessione a proposito dell’identità del ragazzo con cui il fidanzato lo ha tradito.

“Era un ballerino di Amici. Non posso dire chi è, ma soltanto che il suo nome inizia con la lettera A”, ha ammesso Andrea, sorprendendo la stessa Boccia che conosce bene l’ambiente del talent di Canale 5 grazie al quale ha avuto grande popolarità.

Nulla di più sull’identità del ragazzo “traditore”… E scoprirlo sarà difficile, visti i numerosi concorrenti protagonisti di tante edizioni.