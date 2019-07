Andreas Muller e Veronica Peparini, bacio social con dichiarazione d'amore

E’ proprio amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini. Da quando la loro storia è stata ufficializzata, l’ex allievo e vincitore di ‘Amici di Maria de Filippi’ e la sua ex insegnante di danza, condividono sui social una serena quotidianità in cui al sentimento che li unisce si aggiungono anche vari impegni professionali che li portano a viaggiare insieme per una serie di stage e corsi professionali in tutta Italia.

La dedica di Andreas Muller per Veronica Peparini

In questi mesi Andreas Muller e Veronica Peparini hanno dimostrato come l’amore non risenta affatto della differenza di età. Lui 23 anni, lei 48, la coppia si mostra più affiata mai nelle varie storie Instagram in cui ognuno cita l’altra come persona imprescindibile della propria quotidianità.“Se é mondiale allora ci sta” è la descrizione che affianca il tenero bacio pubblicato sui social dal ballerino che, dopo l'anteprima del film ‘Il Re Leone’ a cui ha assistito con la compagna, ha aggiunto un ulteriore conferma alla solidità del sentimento che prova per lei con la più classica delle dediche d’amore.

“Io e Veronica siamo stati invitati a vedere la prima di Lion King. E questa colonna sonora è giusta per noi. Ti amo”, ha scritto Andreas ribadendo l’ormai consolidato legame tanto supportato dai fan.