Altro che Alessio Campoli, Angela Nasti è fidanzata con Kevin Bonifazi

E' durata appena qualche settimana la love story tra Angela Nasti e Alessio Campoli, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Oggi infatti la tronista è già legata ad un altro ragazzo, Kevin Bonifazi, calciatore della Nazionale italiana Under 21 e del Torino. A confermarlo è proprio la 20enne napoletana su Instagram.

La love story tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi

Dopo giorni di rumors, Angela rompe il silenzio e conferma la frequentazione con il giocatore, replicando a tono a quanti la accusano di essere stata superficiale nella relazione con Alessio: "Poteva essere un giorno, un mese, un anno, mi avreste giudicato e attaccato a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno - scrive - Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. State felici".

In basso una foto di Kevin Bonifazi (Crediti: Instagram)

Chiara Nasti difende la sorella dagli haters

A difenderla, nelle ultime ore, è arrivata anche la sorella Chiara. "Te lo meriti cucciola mia - ha scritto in risposta agli haters - Ps: vi ricordo che possiamo mantenerci perfettamente da sole, forse non vi è chiaro". Nelle ultime ore, infatti, i follower hanno accusato Angela di aver scelto Bonifazi anche per ragioni enomiche. Tutto tace, invese, dal fronte di Alessio, che ancora non ha commentato la nuova relazione dell'ex compagna.

Angela e Kevin insomma sono una delle nuove coppie dell'estate. I pimi indizi di una simpatia erano arrivati via social, quando si erano immortalati nello stesso locale, la nota pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi, allo stesso orario. I due si sarebbero conosciuti ad Ibiza.