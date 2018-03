Angela Robusti, chi è la modella che ha stregato Pippo Inzaghi

Capelli biondissimi, occhi azzurri, curve da sballo. Secondo i rumors, è Angela Robusti, 28 anni, modella ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, la nuova fiamma di Filippo Inzaghi, 44, ex bomber, oggi allenatore del Venezia.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale ‘Oggi’, che racconta come l' "angelo biondo" negli ultimi tempi abbia fatto breccia nel cuore di Pippo. Se le indiscrezioni venissero confermate, per Inzaghi si tratterebbe di un nuovo inizio dopo la fine della relazione con Alessia Ventura, conduttrice con cui ha avuto una storia tormentata negli ultimi anni: i due sono stati insieme ufficialmente per tre anni fino al 2011 e l’ultimo “avvistamento” di coppia risale allo scorso agosto. Oggi, nel suo cuore, ci sarebbe la bella Angela…