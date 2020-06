Angelina Jolie rompe il silenzio dopo 4 anni: ecco perché ha divorziato da Brad Pitt

A distanza di quattro anni dalla fine del matrimonio con Brad Pitt, Angelina Jolie ha chiarito i motivi che l’hanno spinta a prendere la sofferta decisione di divorziare dall’uomo sposato nel 2014 dopo 10 anni di fidanzamento. Sulla vicenda che per mesi ha tenuto banco nella cronaca rosa si è detto di tutto, ma solo oggi l’attrice ha spiegato come siano stati i suoi sei figli (tre adottati, Maddox, Zahara e Pax Thien, e tre avuti da Pitt, Shiloh Nouvel, Kox e Vivienne) a indurla a interrompere una relazione che non dava loro alcuna serenità.

“Mi sono separata per il bene della mia famiglia, dei miei figli. È stata la decisione giusta”, ha dichiarato Angelina in un’intervista British Vogue: “Continuo a concentrarmi sul loro recupero. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini hanno visto e vedono bugie sul loro conto nei media, ma io ricordo loro che conoscono la propria verità e se stessi. In realtà, sono sei giovani molto coraggiosi e molto forti”.

Con Brad Pitt Angelina Jolie ha avuto Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni, ma lei era già mamma di Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni, che aveva adottato precedentemente al matrimonio con l’attore. “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”, ha confidato riguardo ai ragazzi adottati in tenera età.

La lite tra Brad Pitt e Maddox, figlio di Angelina Jolie

Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt nel settembre 2016, dopo due anni di matrimonio e dodici di relazione. L’episodio scatenante dell’addio pare essere stata la lite furibonda a bordo di un jet privato tra l’attore e il figlio maggiore, Maddox, mai confermata dai diretti interessati. Dopo il divorzio dalla moglie Brad Pitt ha frequentato un gruppo di recupero per alcolisti, constatando come l’abuso di alcol e di marijuana lo avessero “spinto fino al limite”.