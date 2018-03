“Angelina Jolie si è fidanzata con un attore”: l’indiscrezione

Mentre si diffonde l’indiscrezione secondo cui Brad Pitt avrebbe fatto voto di castità per 12 mesi, ne arriva un’altra che indica la ex moglie dell’attore come non più single.

“Gli occhi di Angelina Jolie si sono posati su Garrett Hedlund” scrive il sito RadarOnline che fa riferimento a fonti vicine all’attrice 42enne che parlano dei due come di una coppia perfetta.

Stando alle gole profonde, il primo passo lo avrebbe fatto lui, attore di 33 anni noto per il suo ruolo da protagonista nel film ‘On The Road’ girato da Walter Salles nel 2012: dopo un fitto scambio di mail, sarebbero passati ai messaggi per poi arrivare a un incontro a cena.

Già fidanzato con Kirsten Dunst per quattro anni, Garrett ha debuttato al cinema proprio accanto a Brad Pitt nel film ‘Troy’ e avrebbe incontrato per la prima volta Angelina Jolie sul set di ‘Unbroken’ nel 2014.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni e nulla è certo: sta di fatto che se il gossip fosse confermato, per i fan dei ‘Brangelina’ che speravano in un fiabesco ritorno di fiamma sarebbe proprio un brutto colpo.