Anna Falchi ricorda i famosi ex Fiorello e Max Biaggi: "Con qualcuno rimani amica"

Dopo Alena Seredova, oggi è toccato ad Anna Falchi ricordare a ‘Vieni da me’ il passato sentimentale trascorso accanto a uomini noti come e quanto lei al pubblico televisivo. Ospite di Caterina Balivo, la showgirl 47enne ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera che, particolarmente in auge tra gli ultimi anni Novanta e i primi Duemila, faceva il paio con la visibilità dovuta alle relazioni con famosi fidanzati, Rosario Fiorello prima e il pilota Max Biaggi in seguito.

Anna Falchi e i rapporti attuali con gli ex fidanzati Fiorello e Max Biaggi

"Il numero di Fiorello? No, per carità. E' una storia prescrittissima... Eravamo i Ferragnez”, ha affermato ironica Anna Falchi quando la parrucca col celebre codino che ricordava lo showman ai tempi di ‘Karaoke’ e della loro relazione (durata dal 1994 al 1996) è stata sventolata dalla conduttrice Caterina Balivo. Rapporti interrotti completamente con lui, ma ancora affettuosamente esistenti con Max Biaggi, a cui è stata legata dal 1998 al 2000.

"Il numero di Max Biaggi ce l'ho. Con qualcuno rimani amica e con qualcuno no. Con Max ci sentiamo un paio di volte l'anno, è sempre stata una persona che mi è stata molto a cuore. Siamo stati insieme poco, un paio d'anni", ha aggiunto Falchi, ex moglie dell’imprenditore Stefano Ricucci con cui è stata sposata dal 2005 al 2007.

“Il matrimonio con Stefano è stato bellissimo, lo rifarei. Ma era troppo, è finito all'improvviso in modo tragico”, il commento della showgirl oggi felicemente fidanzata da nove anni con Andrea Ruggieri, politico italiano nonché nipote di Bruno Vespa: “Non voglio rivangare il passato, è stato tosto. E' difficile rifare un'esperienza del genere ma sono sempre pronta, sono una persona super-positiva. Mai dire mai”.