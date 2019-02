Anna Tatangelo, festa a sorpresa per Gigi. Poi la dichiarazione d'amore sui social

Un compleanno pieno d'amore per Gigi D'Alessio. Nella serata di ieri il cantante ha festeggiato 52 anni insieme agli affetti più cari in occasione di una festa organizzata a sorpresa dalla compagna Anna Tatangelo. A raccontare la serata è stata la stessa cantante sui social. Le immagini parlano chiaro: la crisi di coppia è defitivamente alle spalle.

Anna Tatangelo, festa a sorpresa per Gigi D'Alessio

Brindisi, musica e risate per il party di Gigi. L'artista napoletano è arrivato nel locale senza immaginare quanto sarebbe accaduto. Ad aspettarlo la compagna, il figlio Andrea e gli amici più stretti. Tra i presenti anche il collega Nino D'Angelo. Il festeggiato è apparso radioso. La serata è proseguita con danze scatenate e canti. Impossibile non notare i dettagli super lusso dell'allesimento. La tavola bianca era imbandita, oltre che con le stoviglie di porcellana, anche con una pioggia di fiori a cascata dal un vaso posizionato a centrotavola. L'atmofera era decisamente glamour: luce viola e rosa, impreziosita con candele soffuse.

Anna Tatangelo, la dichiarazione a Gigi D'Alessio

In mattinata, Anna ha condiviso una dedica per il compagno: "Sono sempre stata del parere che quando si sta insieme, per andare avanti bisogna avere voglia di far sorridere chi ti sta accanto... Felice che la mia sorpresa sia riuscita e felice di averti fatto sorridere e aver visto la stessa gioia di un bambino al suo compleanno ❤ Tanti auguri a te e anche tanti auguri a noi #24 febbraio. Grazie a tutti gli amici e parenti che hanno reso la festa meravigliosa e grazie a @erikamorgera per aver reso la festa unica e speciale"

Insomma, la coppia ha finalmente archiviato la crisi ed è tornata insieme più affiatata che mai. La rottura è durata appena qualche mese, da maggio all'estate, quando i due sono stati immortalati alle prese con un bacio focoso.