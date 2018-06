Torna il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: il video "rubato" fa il giro della rete

"Il tempo racconterà cosa succederà". Così, intervistata da Federica Panicucci, la cantante Anna Tatangelo raccontava alcuni giorni fa il rapporto con Gigi D'Alessio, il collega con cui ha rotto un anno fa dopo 12 anni d'amore e un figlio, Andrea, 8. E il tempo che scorre sembra stia portando le prime risposte: qualche giorno fa, infatti, i due sono stati immortalati finalmente sereni al matrimonio del nipote di lui. Sembra proprio che il "disgelo" stia arrivando, per la gioia dei moltissimi fan.

Sono lontani i tempi in cui Anna si lasciava andare a duri sfoghi a proposito del rapporto con l'ex. Oggi i due sono fianco a fianco al pianoforte, dove intonano la hit "Un nuovo bacio" per i neosposi. Se scoccherà un "nuovo bacio" anche per l'amata coppia del mondo dello spettacolo, però, è tutto da vedere. I sorrisi dell'altra sera sono un ottimo punto di partenza. Se non proprio per un nuovo inizio, almeno per un rapporto fatto di affetto e complicità.