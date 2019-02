Gigi D’Alessio, la dedica d’amore fa sciogliere Anna Tatangelo: la dolce replica in diretta tv

Anna Tatangelo è tornata al Festival di Sanremo 17 anni dopo il debutto che ne lanciò la carriera artistica.

Da allora la cantante di Sora ne ha fatta di strada, dal punto di vista artistico e pure sentimentale, considerando la storia d’amore con Gigi D’Alessio che, dopo un periodo di forte crisi, è oggi più forte che mai.

La dimostrazione è arrivata proprio in occasione del suo debutto sul palco dell’Ariston nella prima serata della kermesse: il compagno ha usato Instagram per farle il suo in bocca al lupo e, soprattutto, esprimerle tutto il suo amore.

La dedica d’amore di Gigi D’Alessio e la risposta di Anna Tatangelo

“Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo! Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo amore mio”, ha scritto Gigi sui social in calce alla foto della sua Anna che ha commentato il tenero slancio nel corso di un’intervista rilasciata al programma ‘La Vita in Diretta’.

“Noi non siamo una coppia da messaggi amorosi sui social network. È stata davvero una bella sorpresa”, ha ammesso lei a Francesca Fialdini.

Un riferimento, poi, è andato al figlio Andrea sentito telefonicamente prima di esibirsi e pronto a raggiungerla nel fine settimana insieme a Gigi D’Alessio. “Mi ha detto “Mamma, sono fiero di te”. Mi sono sciolta”, ha confidato commossa la cantante che tornerà sul palco dell’Ariston domani, 7 febbraio.