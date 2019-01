Anna Tatangelo dopo la crisi con Gigi D'Alessio: "Non è facile ricominciare"

E' tornato il sereno su Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio dopo la burrasca dello scorso anno. La coppia, che ha un figlio, Andrea, di 9 anni, ha superato la brutta crisi e iniziato un nuovo capitolo, come ha spiegato la cantante - che al prossimo Festival di Sanremo sarà in gara con una canzone che parla proprio del loro momento difficile - al settimanale Chi: "Oggi Gigi e io siamo due persone diverse e consapevoli, è come se ci fossimo conosciuti e 'riconosciuti' per la seconda volta".

Un amore ritrovato, ma per certi versi nuovo, che ha saputo restare saldo nonostante le difficoltà. "Non è facile ricominciare - ha chiarito Lady Tata - Ci vuole buona volontà per capire se c'è qualcosa di bello da salvare nel rapporto, se c'è stato un sentimento forte, perché ci si può lasciare, ma poi ritrovarsi maturi e amarsi comunque come si può, ripartire e vedere come va. I buoni presupposti ci devono essere sempre".

Adesso questi presupposti ci sono. Anna Tatangelo è cambiata molto, come il suo compagno, e insieme hanno riscoperto la bellezza del loro legame. "C'è stata una mediazione per ricominciare e un cambio di prospettiva - ha fatto sapere - Oggi prendo la vita come viene". E con Gigi viene meglio.