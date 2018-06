D'Alessio e Tatangelo insieme al concerto di Vasco, poi quel romantico messaggio dagli spalti...

Ritorno di fiamma per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? Se servono tre indizi per fare una prova, siamo sulla strada giusta. Dopo un primo avvistamento in coppia al matrimonio del nipote di lui, arrivato qualche giorno fa, dove i cantanti si sono mostrati teneri e complici, nella serata di ieri i due erano di nuovo insieme: la (ex?) coppia, infatti, si è immortalata al concerto di Vasco Rossi, altrettanto felice.

Non è chiaro se si tratta di semplice affetto o di un nuovo inizio. Quel che è certo è che oggi Anna e Gigi sono pronti a vivere la loro ritrovata complicità alla luce del sole. Entrambi, infatti, hanno pubblicato sui social scatti e video dell'evento tenuto ieri allo Stadio Olimpico. E proprio un'inquadratura un po' più ampia delle altre immortalata dal cantante partenopeo mostra che al suo fianco c'è proprio Lady Tata.

Anna Tatangelo: "Io e te come nelle favole"

Non solo. Un post, in particolare, fa sperare i fan più degli altri. A metà del concerto, infatti, lei scrive: "Io e te, come nelle favole" - un verso di una canzone di Vasco - e mette a corredo l'emoticon del cuore rosso. Che sia una dichiarazione a Gigi?

"Il rapporto con lui è molto sereno - ha raccontato Anna alcuni giorni fa - C’è stima, c’è affetto e anche tanta voglia di capirsi. Nella mia canzone dico che c’è tempo per aspettare, c’è tempo per decidere, c’è un tempo per tutto ecco, questo tempo ci racconterà quello che succederà". Parole senz'altro caute, ma che segnano definitivamente il disgelo dopo molto tempo.

L'addio è arrivato lo scorso giugno, dopo 12 anni insieme e un figlio, Andrea, che oggi ha 8 anni. E che sarebbe certamente il più felice di vedere mamma e e papà di nuovo uniti.