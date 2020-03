Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati, l'addio è ufficiale: "Le nostre strade si dividono"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati. Lo hanno ufficializzato su Instagram, con lo stesso messaggio: "Gigi ed io non stiamo più insieme da un po' - si legge prima tra le storie della cantante - Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. E' per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata". Poco dopo, le stesse parole sono apparse anche tra le ig stories del cantante partenopeo.

Una decisione complicata, ma a quanto pare condivisa, che arriva dopo 14 anni d'amore. La coppia, che ha un figlio di 9 anni (Andrea), aveva già vissuto una separazione, nel 2017, arrivata dopo una forte crisi. Tornarono insieme l'anno dopo, facendo sapere di non avere mai smesso di amarsi e che l'allontanamento aveva rafforzato la loro unione. Oggi l'addio definitivo che sembra non lasciare nemmeno uno spiraglio a un altro ritorno di fiamma.

La storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

I due cantanti sono stati insieme 14 anni tra alti e bassi. Si sono conosciuti nel 2002, quando lei, sedicenne, vinse tra i Giovani al Festival di Sanremo con il brano 'Doppiamente fragili'. Allora Gigi D'Alessio, 20 anni più grande di lei, era sposato con Carmela Barbato, madre dei suoi primi tre figli. La relazione, prima smentita, venne resa nota nel 2006, trascinandosi dietro critiche e veleni. Nel 2010 nasce loro figlio Andrea.