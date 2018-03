Anna Tatangelo e Gigi DʼAlessio, telefonata al ‘Maurizio Costanzo Show’ dopo la rottura

Il ‘Maurizio Costanzo Show’ torna nella seconda serata del giovedì ad essere teatro dei racconti di personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti del giornalista che ha dato il nome allo storico talk show di Mediaset, ci sarà anche Anna Tatangelo che, a pochi giorni dall’ufficialità della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, parlerà per la prima volta in video della situazione.

Le anticipazioni riguardanti la puntata già registrata raccontano anche di un dialogo telefonico tra i due ex: Gigi D'Alessio, infatti, ha potuto esprimere il suo punto di vista in collegamento con il teatro Parioli.

"Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano... Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue" ha detto il cantautore napoletano; "Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita... Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all'epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo" è stato il commento della cantante, segno di un rapporto che nonostante tutto, resta pregno di doverosa stima e rispetto reciproco.

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni e ospiti 29 marzo

In seconda serata su Canale 5, la puntata del talk show condotto da Maurizio Costanzo è caratterizzata dal tributo a Fabrizio Frizzi.

Ospiti del programma, oltre ad Anna Tatangelo, Stefania Sandrelli, Mara Venier, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Pio e Amedeo, la ballerina 83enne inglese Paddy Jones con il suo maestro di ballo Nicko Espinosa, Giorgio Mastrota accompagnato da sua figlia Natalia.