Anna Tatangelo a cuore aperto su Gigi D’Alessio: "Un pilastro importante della mia vita"

L’amore cambia, si trasforma, di certo non svanisce quando è stato grande e intenso come quello che per 14 anni ha legato Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La coppia ha deciso di separarsi definitivamente lo scorso marzo, dopo aver tentato di ricostruire le fondamenta della loro relazione già in crisi nel 2017. Oggi restano due persone che si stimano, si vogliono bene e si stanno a loro modo vicino anche e soprattutto per il bene del figlio Andrea, frutto di un sentimento di cui la cantante ha parlato in un in’intervista al Corriere della Sera.

Diversa nel look (recente è il suo drastico cambiamento di chioma divenuta bionda da nera corvina) e anche nel genere musicale (recente è l’uscita nelle radio del brano ‘Guapo’ con il rapper napoletano Geolier), la cantante di Sora ha parlato della svolta che ha deciso di dare alla sua vita e anche degli ottimi rapporti che intrattiene oggi con il padre di suo figlio. “E’ stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Io già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore”, ha confidato Anna che si dice serena dopo un periodo difficile coinciso con il lockdown: “Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. E’ stata dura”.

“Siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha raccontato a proposito di Gigi D’Alessio: “E’ un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

Anna Tanangelo bionda: “Voglia di cambiamento radicale”

E anche la decisione di diventare bionda in questo preciso momento della sua vita non è stato affatto casuale: “Una voglia di cambiamento radicale per me, mora per eccellenza, poteva essere solo diventare bionda (…) I primi giorni, quando mi svegliavo e mi guardavo allo specchio così, senza trucco, un po’ di smarrimento c’era. Dicevo: “ma chi è questa?” Ora mi sono abituata e per un po’ credo ci resterò”. E Gigi? Come ha commentato il drastico cambio di look della sua ex? “Fa strano, ma stai bbuona”, l’osservazione - in rigoroso napoletano - del cantante, da cui si è sentita sostenuta anche nella decisione del suo nuovo progetto professionale: “Gli è piaciuto. Entrambi stiamo facendo cose diverse e siamo felici di questo. E’ bello sapere che l’altro lavora ed è felice di quello che fa e che le nuove avventure musicali lo fanno stare bene. E’ un sentimento reciproco”.