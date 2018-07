Anna Tatangelo a sorpresa: "Io e Gigi di nuovo insieme? Il tempo aiuta"

La lunga storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo riserva un nuovo colpo di scena. Dopo l'addio tra i due e la dichiarata voglia di ricominciare lontana da D'Alessio, sembra ora che la cantante ciociaria si sia riavvicinata al cantautore napoletano.

Alla domanda "Torneresti con Gigi?", Anna, che oggi si definisce "più matura e rifiorita", ha così risposto a Io Donna: "C'è un tempo per dire che le cose possono essere impossibili o possibili, e il tempo in queste cose aiuta tanto". Un'ammissione di intenti: la volontà ci sarebbe, e l'affetto tra i due non è mai mancato.

Non è la prima volta gli indizi parlano di un riavvicinamento per la (ex) coppia. Già alcune settimane fa, infatti, i due si erano mostrati l'uno accanto dell'altra al concerto di Vasco Rossi, e sembravano più affiatati che mai. Non solo, qualche ora prima si scambiavano sguardi complici al matrimonio del nipote di lui. Segni inequivocabili di disgelo dopo l'addio dello scorso giugno, arrivato dopo 12 anni insieme e un figlio, Andrea, che oggi ha 8 anni (e che sarebbe certamente il più felice di vedere mamma e e papà di nuovo uniti).