Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, è tornato il sereno? Le foto della notte insieme

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si erano detti addio lo scorso luglio. I fan avevano sempre sperato in un riavvicinamento della coppia, ripetutamente smentito da entrambi. Ora, però, a testimoniare che tra i due potrebbe essere tornato il sereno, sono gli scatti pubblicati da Oggi.

La coppia, qualche sera fa, infatti, è stata paparazzata dal settimanale di gossip, insieme. Anna e Gigi erano in un locale di Roma in compagnia di amici. Poi sono usciti separatamente, prima Anna, poi Gigi, cercando di non dare nell’occhio, ma non ci sono riusciti. Gli obiettivi di Oggi, infatti, li hanno immortalati nella stessa auto, con volti rilassati e addirittura sorridenti.

Anna e Gigi hanno trascorso la notte insieme?

Non è tutto perché, stando a quanto riportato da Oggi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, in macchina, si sarebbero diretti alla villa che il cantante ha all’Olgiata e che è stata la casa della coppia per diverso tempo.

In questi mesi che hanno trascorso lontani, nessuno dei due ha mai pensato a rifarsi una vita e, forse, un motivo c’è. Le foto pubblicate da Oggi sembrano parlare chiaro.

Gigi e Anna sono davvero tornati insieme per la gioia dei fan che per quasi un anno intero hanno sperato in una riappacificazione? Non resta che attendere la conferma dei diretti interessati.