Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme (veramente): "Stiamo meglio di prima"

I fan non hanno mai smesso di sperare e, alla fine, il sereno è tornato. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme e ad annunciarlo è stato direttamente il cantante napoletano in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

D'Alessio, che in questo periodo sta lavorando ad un nuovo disco, viene da un'estate tutta rosa. Ha trascorso 15 giorni in Sardegna, a luglio, con la sua famiglia e ha ritrovato la sua Anna. Finalmente.

"Ci eravamo solo allontanati per un periodo - ha rivelato Tv Sorrisi e Canzoni Gigi D'Alessio - ora stiamo insieme e meglio di prima. Anche perché Anna un altro come me dove lo trova", scherza il cantante che ha, evidentemente, ritrovato il buonumore.

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: crisi passata

Quello tra lui e Anna, dunque, non può essere definito un riavvicinamento, perché un vero e proprio allontanamento tra i due non c'è mai stato: "Tutte le coppie litigano. Io sono un maschio 'alfa… sud' e lei una donna alfa - scherza ancora il cantante - e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi nascono delle discussioni. È normale". In realtà, nei mesi passati, si era parlato di una seria crisi tra Anna e Gigi e non soltanto di qualche incomprensione e discussione, ma poco importa a questo punto. E' tornato il sereno e questo conta.

In questi giorni si è parlato addirittura di un possibile matrimonio tra i due. Già la Tatangelo aveva smentito tutto con una stories su Instagram, ma a Tv Sorrisi e Canzoni, è il cantante a confermare che, no, i fiori d'arancio non sono nell'aria: "Ora ci sono altre priorità. Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni", ha sottolineato D'Alessio.