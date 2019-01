Anna Tatangelo: "A Sanremo canterò la crisi tra me e Gigi D'Alessio"

Sarà una canzone sui problemi di coppia, quella che Anna Tatangelo presenterà al prossimo Festival di Sanremo 2019. La cantante lo ha rivelato al Corriere della Sera. Il brano, "Le nostre anime di notte", non può non riportare alla mente la crisi con Gigi D'Alessio, suo compagno da tredici anni e padre del figlio Andrea, durata circa un anno e ormai alle spalle.

Sanremo 2019: Anna Tatangelo, la canzone per Gigi D'Alessio

"Nella mia carriera ho cantato di molti argomenti a cui tengo – ha spiegato l'artista – ma per proteggermi ho spesso tralasciato di mostrare la mia vita. Adesso ho capito che se la mia vita diventa parte di quella di tutti attraverso una canzone va bene". Un brano autobiografico quindi, del resto in "La fortuna sia con me", il nuovo album in arrivo, il tema dell'amore finito sembra dominante. "Nei mesi in cui è nato il disco ci sono stati cambiamenti radicali nella mia vita – ha spiegato la Tatangelo – Ho resettato tutto, sia nel privato con Gigi che nel professionale cambiando i collaboratori".

Nell'intervista la cantante parla anche del suo rapporto con Sanremo. "Vado a giorni alterni. A volte serena, a volte l’emozione mi agita – spiega – a 15 anni mi aiutava l'incoscienza". "Chi farei vincere? Per amicizia direi Il Volo: abbiamo subito gli stessi pregiudizi. Però loro hanno già vinto, quindi dico Achille Lauro perché se lo merita o Nino D’Angelo che è uno di famiglia. E per solidarietà femminile vorrei sostenere anche Paola Turci".

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sposano?

Infine, sulle nozze con Gigi, Anna glissa: "Ma allora siete tutti fissati! Al momento no. Saremo i primi a farlo sapere".