Anna Tatangelo avvistata con Stash: il retroscena

Potrebbe esserci ancora un napoletano nel destino di Anna Tatangelo. Dopo la clamorosa separazione da Gigi D'Alessio, ci sarebbe un altro collega accanto alla cantante di Sora. La Tatangelo pare sia stata infatti avvistata con Stash, il cantante napoletano del gruppo “The Kolors”.

L'avvistamento

I due sarebbero stati visti a Milano e la notizia già impazza su tutti i giornali di gossip. Set del presunto incontro il Major, uno dei principali locali di musica dal vivo della città meneghina. A lanciare l'indiscrezione un paio di righe pubblicate su Dagospia, che però sono bastate a scatenare i rumors.

E' l'inizio di una storia?

Che sia l'inizio di una nuova storia? Stavolta il napoletano che avrebbe scelto Anna sarebbe molto più giovane di lei ma per ora restano solo supposizioni. Ad ogni modo, se "fossero rose", per entrambi si tratterebbe di una svolta. Tutti e due, infatti, sono single e reduci da relazioni importanti: Anna ha detto addio alcuni mesi fa a Gigi D'Alessio, suo compagno per 12 anni e padre del figlio Andrea (8), l'ex allievo di Amici, invece, ha chiuso lo scorso anno la storia decennale con la storica compagna, la giornalista di moda Carmen Fiorentino.