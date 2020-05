Antonella Clerici e Vittorio Garrone pronti alle nozze: le confidenze della coppia

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone è stata tra gli argomenti affrontati dalla conduttrice durante l’intervista in collegamento con Mara Venier per ‘Domenica In’. I due si trovano ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, insieme ai rispettivi figli con cui hanno trascorso le lunghe settimane di lockdown, e il contesto di isolamento dettato dall’emergenza sanitaria non ha fatto altro che accrescere la solidità di una relazione che in un prossimo futuro prevede le nozze.

“Ho incontrato un uomo meraviglioso che è Vittorio (…) Aver recuperato il senso della provincia, della lentezza, della natura è stato molto bello”, ha affermato Antonella nel dialogo con Mara Venier: “Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono anche due dei tre figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato”. Dello stesso parere anche il compagno che è voluto intervenire in diretta per confermare il sentimento che lo lega alla conduttrice.

Vittorio Garrone sposerà Antonella Clerici: “La sorpresa arriverà”

“Questo periodo è stato molto importante, ha potuto riflettere, progettare, è pieno di nuove idee, non la tengo qui con me, la Anto è di tutti noi”, ha affermato Vittorio Garrone nel collegamento con Domenica In: “Sono geloso tantissimo, ma non sono possessivo”. Pronta, allora, la domanda di Mara Venier sulle possibili nozze: “Prima o poi, lasciamo i tempi alla natura che sono più lenti ma di grande sostanza e poi la sorpresa arriverà, come sboccia la primavera arriverà anche una richiesta…”, ha risposto l’imprenditore verso il quale Antonella Clerici ha ribadito il suo amore nel dialogo con l’amica: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò ma che non lascerò mai”.