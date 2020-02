Antonella Clerici, cuore di mamma: la dedica per l'adorata figlia Maelle

Oggi è per lei, per la figlia adorata nata il 21 febbraio 2009, il primo pensiero social che Antonella Clerici ha voluto condividere con i follower a lei fedelissimi soprattutto in questo periodo di assenza televisiva: la sua Maelle, nata dalla relazione poi finita con il ballerino Eddy Martens, oggi spegne undici candeline e una giornata così speciale ha meritato una dedica altrettanto speciale per la bambina, ritratta con lei nella foto postata su Instagram.

Antonella Clerici fa gli auguri alla figlia Maelle

"Sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma. Auguri vita mia", ha scritto Antonella Clerici a corredo dell’immagine dolcissima che la vede accanto alla sua amorevole Maelle. E per un comprensibile ‘effetto nostalgia’ di mamma che vede crescere la sua ‘bimba’, eccola comparire anche nelle storie in uno scatto che la vede piccolissima intenta a mangiare un gelato.

Simona Ventura, Vanessa Incontrada, Laura Torrisi, Elisa Isoardi sono solo alcune dei tanti che si sono uniti agli auguri di compleanno per Maelle. “Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando andava all’asilo perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento sfuggire”, aveva confidato tempo fa Antonella parlando della figlia che vive con lei e il compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.