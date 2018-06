Antonella Clerici dalla tv alla campagna: "Ecco la super villa in cui si trasferirà con Garrone"

Più spazio alla famiglia: questo il motivo con cui Antonella Clerici, 54 anni, ha lasciato alcuni giorni fa "La prova del cuoco" dopo 18 anni di onorata carriera. E di spazio ce ne sarà parecchio nella nuova super villa che la conduttrice milanese sta costruendo con il compagno Vittorio Garrone. Le foto dell'edificio sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e sono incantevoli.

Location del nuovo nido d'amore è la citta di Alessandria, dove la coppia- legata da circa due anni - è stata immortalata mentre entra ed esce dal fabbricato in costruzione per controllare che i lavori procedano per il meglio. Tetto a salienti, all'apparenza la casa (ancora "impacchettata") sembra avere tre piani e si erge nel cuore della Tenuta Basini, dove l'imprenditore petrolifero ha un allevamento di cavalli.

Da oggi, dunque, la vita privata verrà prima del lavoro: "Sono 32 anni che lavoro in Rai, correndo sempre - ha raccontato giorni fa Antonellina - Una vita tranquilla non l’ho mai fatta, tantomeno normale. È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose. Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio".

Messa da parte l'esperienza quotidiana con il cooking show di Rai 1, dunque, il prossimo appuntamento professionale sarà ad ottobre, quando la presentatrice tornerà in onda settimanalmente in prima serata con la nuova versione di Portobello: "Mi confronterò con un mito, Enzo Tortora… Non è semplice, lo so. La televisione è cambiata, quegli ascolti sono impossibili, perché a cambiare è stato il nostro mondo… Io sono diversa da Tortora, lui era tagliente nella sua ironia, io sono autoironica, ma farò il mio, nel rispetto della sua figura. Rispetterò il format originale, modernizzandolo perché purtroppo quel modo di fare televisione non c’è più. Sono già iniziati i casting del pappagallo". Ma prima c'è un'estate davanti e... ci sono i lavori da finire.