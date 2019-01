Antonella Clerici pazza di Vittorio Garrone: fuga d'amore in Birmania | FOTO

Fuga d'amore per Antonella Clerici e Vittorio Garrone, che stanno trascorrendo le festività di inizio anno in Birmania. L'attrice e l'imprenditore petrolifero - legati da circa due anni e mezzo - si ritagliano un po' di intimità tra gite in barca e passeggiate nella natura incontaminata.

A raccontare le (romantiche) avventure della coppia è la stessa Antonella su Instagram. E il suo volto radioso non lascia dubbi: la timoniera di 'Portobello' appare sempre più innamorata del compagno. Tra i due scherzi, coccole e sorrisi a non finire. Eccoli dunque scivolare insieme sul lago Inlemyamar, che Antonella definisce "il mio nuovo posto del cuore", e poi guarda l'orizzone stretti in un abbraccio.

La storia, insomma, prosegue a gonfie vele. Da qualche tempo i due sono anche andati a convivere: ad Alessandria, precisamente nella Tenuta Basini, dove l'imprenditore ha un allevamento di cavalli. Una scelta voluta fortemente da Antonella, che ha deciso di allontanarsi da Roma per godersi al meglio il calore domestico della sua famiglia: oltre a Garrone, anche la piccola Maelle, nata 9 anni fa dalla precedente relazione con Eddy Marthens.