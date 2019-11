Antonella Elia, matrimonio in vista con Pietro Delle Piane

Profumo di fiori d'arancio per Antonella Elia. Come svela il settimanale Chi, la showgirl sposerà il compagno Pietro Delle Piane, attore e doppiatore con cui da un anno vive una bellissima storia d'amore.

La proposta di matrimonio, con tanto di anello, un paio di sere fa in un ristorante vicino Fontana di Trevi, a Roma, dove la bionda di 'Non è la Rai' stava festeggiando il suo 56esimo compleanno. Pietro ha 11 anni meno di lei, ma la differenza d'eta non lo ha mai spaventato: quello per Antonella è stato un colpo di fulmine.

Sono stati gli amici di entrambi a fare da Cupido, li hanno presentati a un evento e da allora sono inseparabili e adesso pronti a fare il grande passo. Nessuna data, ancora, ma conoscendo l'esuberanza di Antonella Elia l'estate sarebbe il periodo migliore per una festa indimenticabile.