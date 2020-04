Pietro Delle Piane, quarantena 'in bianco' con Antonella Elia: "Il barattolo è intatto"

Detto fatto. Antonella Elia, che appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip aveva messo in guardia il fidanzato Pietro Delle Piane sulla loro quarantena casta, sta mantenendo la promessa. E lui rispetta i patti. Per l'attesissima notte di intimità, l'attore deve prima riconquistarla, dopo le voci sui presunti tradimenti circolate quando la showgirl era reclusa a Cinecittà.

Per la coppia è la prima prova di convivenza, ma ognuno al letto suo, come svela Delle Piane al settimanale Nuovo: "Il barattolo è intatto, in attesa di essere usato. Ma quando verrà utilizzato sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse". Sarà, ma intanto l'attore va in bianco. Tra loro, però, le cose funzionano: "Va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo". Non è stato semplice per lui stare lontano da Antonella in questi mesi, anche se i rumors volevano il contrario: "Mi è mancato tutto - spiega ancora - Antonella è una donna molto presente, mi chiama quattro o cinque volte al giorno e mi invia tanti messaggi per confrontarsi con me e chiedere il mio parere. Avevo sottovalutato questo. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d'amore, visto che lei era al Gf Vip". Stanno recuperando adesso il tempo perduto, ma ancora illibati.