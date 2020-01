Antonella Fiordelisi svela un segreto: "Sono stata con Ignazio Moser"

Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island ha avuto una storia con Ignazio Moser. A rivelarlo è la diretta interessata rispondendo ad un follower che su Instagram le ha chiesto: “Il ragazzo più alto con cui sei stata?". E lei, oggi fidanzata con Francesco Chiofalo, senza esitare ha risposto con un secco: “Ignazio Moser”. La love story potrebbe risalire al 2017 prima del Grande Fratello Vip. Un flirt passeggero che non avrebbe intaccato il rapporto di amicizia fra i due. Non solo Moser, a quanto pare la bella 21enne ha confessato di essere stata anche con un ex tronista di Uomini e donne, Amedeo Barbato. Poi precisa: “Sono stata fidanzata con 2 ragazzi. Frequentata 4/5… ci siamo capiti, insomma”

Cosa pensa Antonella Fiordelisi delle sue colleghe

Sempre su Instagram la modella avrebbe poi parlato delle sue antipatie per due ex troniste di Uomini e Donne, Nilufar Addati e Sabrina Ghio. “Nilufar? Non mi piace per niente”, ha ammesso la Fiordelisi. “Sabrina? Pettegola e invidiosa. Una volta scrisse anche “levate il segui a Fiordelisi e Chiofalo” sotto un articolo. Patetica”. Al contrario di Giulia De Lellis pare abbia una buona considerazione. "L’ho conosciuta tre anni fa ad Avanti un altro Vip. Stava con me in squadra, molto molto umile e carina”. Ma la Fiordelisi non ha risparmato dai commenti nemmeno per Desirée Maldera conosciuta a Temptation Island vip. Verso di lei ha scoccato una frecciatina nemmeno tanto velata: “Mai litigato con Desirée. Ci siamo semplicemente perse un po’ di vista, ci sentiamo spesso anche se non ci vediamo da tempo…Ormai fa solo figli”.