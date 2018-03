Arisa in pena per amore: “Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male”

Si era mostrata in forma smagliante sia dal punto di vista fisico che musicale, durante l’ultimo Festival di Sanremo nel duetto con Giovanni Caccamo, ma adesso per Arisa sembra che il momento non sia dei più sereni.

Questa, almeno, è l’impressione che si ha nel leggere i pensieri che corredano le foto postate su Instagram dalla cantante, partita per un viaggio in India dopo quella che sembra a tutti gli effetti una cocente delusione d’amore.

“La mia stanzetta indiana prende sempre più le sembianze di casa. Semino me stessa ovunque con sorrisi e lacrime, libri, candele e musica alta. Ma sembra piaccia a tutti per ora. Menomale che la febbre d’amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male” è il messaggio scritto sul social qualche giorno fa, cui è seguita una rassegna di foto dei posti lontani visitati nel suo soggiorno indiano.

Poche ore fa, un cuore solitario disegnato su un foglio a quadretti, poi l’immagine di lei con una parrucca e degli auguri misteriosi rivolti “a chi so io”.

E in attesa di scoprire, se mai accadrà, chi sarà stato l’artefice di queste pene d’amore, l’unica certezza è che presto inizierà un nuovo tour, come annunciato sulla pagina Facebook.