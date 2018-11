Asia Argento spiazza tutti: "Corona? Nessun amore, ecco come sono andate le cose"

E' durata appena un mese la storia d'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Il primo appuntamento arrivato a fine ottobre, poi la passione bruciante, che però si è consumata in fretta. La love story è finita. A comunicarlo ufficialmente il settimanale 'Chi', che rinviene il motivo della rottura nelle attenzioni mancate di Corona nei confronti della ex compagna: "è troppo preso dal nuovo processo che lo vede coinvolto", si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Ed oggi, finalmente, anche Asia rompe il silenzio.

L'attrice e regista romana racconta la sua versione dei fatti in un'intervista rilasciata a Repubblica. Se qualche giorno fa, su Instagram, ha parlato di un circo mediatico da cui "scendere", ora chiarisce il suo punto di vista. "Corona mi ha restituito il sorriso, ma non sono fatta per il gossip, la nostra storia finisce qui, afferma. "Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all'Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere". In quel breve periodo in cui ci siamo sentiti e visti Fabrizio mi ha portato il sorriso. Mi ha fatto del bene, non penso assolutamente male di lui né che sia una persona cattiva".

"Non so dov'è nata l'idea della storia d'amore"

Asia spiega che la storia è stata amplificata dal gossip. "Ci siamo visti quattro volte in un mese e non so da dove è nata l’idea della storia d’amore. Lui ha voluto incontrarmi per parlare di lavoro. Io ero stata una grande amica di suo padre Vittorio, un grande dell’editoria. A 19 anni scrivevo nei suoi magazine King, Moda. In un momento di grande solitudine, in cui non pensavo assolutamente di avere rapporti di alcun tipo. Però ho visto la persona senza pregiudizi rispetto a ciò che si diceva di lui. Mi è sembrato interessante, intelligente e anche un bel ragazzo. Mi sono detta: perché no, perché non frequentarlo. Già dalla seconda volta che ci siamo visti la cosa è degenerata nel gossip. Il gossip non mi riguarda, mi fa orrore. La terza volta che l’ho visto, c’erano ancora e sempre i paparazzi, ho capito che questo tipo di situazione non potevo viverla. Sono un’artista, mi interessa quello".

"Lui sta sempre nel gossip, che è il mio peggior incubo"

E ancora: "Se sono stata usata? Nel modo più assoluto. Però sento che non sono fatta per questo tipo di vita, lui invece è così. Lui è una persona che sta sempre su queste riviste di gossip, che sono il mio peggior incubo. Neanche se fosse stato un grande amore, cosa che non è stata perché questo rapporto non ha avuto neanche il tempo di crescere: è stata un’amicizia. Prima di diventare una cosa da rotocalco, che poi devi andare in tv a spiegare che ci si prende e ci si lascia, questa cose qua, ho detto con garbo: preferisco finirla qui.”

Fabrizio, dal canto suo, non si è ancora pronunciato sulla questione. L'unico "commento" alla vicenda è arrivato nella mattina di venerdì, quando ha pubblicato un instagram un video in lacrime. In sottofondo, la canzone "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante...